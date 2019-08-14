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Жнива-2019: в Україні зібрано 38,3 млн тонн зерна

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Станом на 14 серпня українські аграрії зібрано 38,3 млн тонн зерна ранніх зернових та зернобобових культур на площі 9,8 млн га або 98% до прогнозу. Про це УНН повідомили в прес-службі Мінагрополітики.

Зокрема, зібрано:

  • пшениці — 28,1 млн тонн з площі 6,7 млн га або 99% до прогнозу при врожайності 41,8 ц/га;
  • ячменю — 9,0 млн тонн з площі 2,58 млн га або 99% до прогнозу при врожайності 34,9 ц/га;
  • жита — 310 тис. тонн з площі 112 тис. га або 96% до прогнозу при врожайності 27,7 ц/га;
  • вівса — 366 тис. тонн з площі 147 тис. га або 81% до прогнозу при врожайності 24,9 ц/га;
  • гороху — 583 тис. тонн з площі 257 тис. га. або 100% до прогнозу при врожайності 22,7 ц/га.

    • “Крім того, ріпаку намолочено 3,1 млн тонн зерна на площі 1,25 млн га або 99% до прогнозу. Найбільший вал зерна намолочено у Одеській — 3,1 млн тонн, Запорізькій — 3,0 млн тонн, Харківській — 2,8 млн тонн, Дніпропетровській — 2,7 млн тонн, Миколаївській — 2,6 млн тонн областях. Поряд зs збиранням врожаю проводиться посів озимого ріпаку під урожай 2020 року. Так у 16 регіонах вже посіяно 168 тис. га або 16% до прогнозу”, — вказали у прес-службі.

    Нагадуємо, станом на 2 серпня українські аграрії зібрали 33,8 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур.

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