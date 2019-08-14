Жнива-2019: в Україні зібрано 38,3 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Станом на 14 серпня українські аграрії зібрано 38,3 млн тонн зерна ранніх зернових та зернобобових культур на площі 9,8 млн га або 98% до прогнозу. Про це УНН повідомили в прес-службі Мінагрополітики.
Зокрема, зібрано:
“Крім того, ріпаку намолочено 3,1 млн тонн зерна на площі 1,25 млн га або 99% до прогнозу. Найбільший вал зерна намолочено у Одеській — 3,1 млн тонн, Запорізькій — 3,0 млн тонн, Харківській — 2,8 млн тонн, Дніпропетровській — 2,7 млн тонн, Миколаївській — 2,6 млн тонн областях. Поряд зs збиранням врожаю проводиться посів озимого ріпаку під урожай 2020 року. Так у 16 регіонах вже посіяно 168 тис. га або 16% до прогнозу”, — вказали у прес-службі.
Нагадуємо, станом на 2 серпня українські аграрії зібрали 33,8 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур.