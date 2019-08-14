Жатва-2019: в Украине собрано 38,3 млн тонн зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. По состоянию на 14 августа украинские аграрии собрано 38,3 млн тонн зерна ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 9,8 млн га или 98% к прогнозу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минагрополитики.
В частности, собрано:
“Кроме того, рапса намолочено 3,1 млн тонн зерна на площади 1,25 млн га или 99% к прогнозу. Наибольший вал зерна намолочено в Одесской — 3,1 млн тонн, Запорожской — 3,0 млн тонн, Харьковской — 2,8 млн тонн, Днепропетровской — 2,7 млн тонн, Николаевской — 2,6 млн тонн областях. Наряду зs сбором урожая проводится посев озимого рапса под урожай 2020 года. Так в 16 регионах уже посеяно 168 тыс. га или 16% к прогнозу”, — указали в пресс-службе.
Напоминаем, по состоянию на 2 августа украинские аграрии собрали 33,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур.