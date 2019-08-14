Жатва-2019: в Украине собрано 38,3 млн тонн зерна

В частности, собрано:

пшеницы — 28,1 млн тонн с площади 6,7 млн га или 99% к прогнозу при урожайности 41,8 ц/га;

ячменя — 9,0 млн тонн с площади 2,58 млн га или 99% к прогнозу при урожайности 34,9 ц/га;

ржи — 310 тыс. тонн с площади 112 тыс. га или 96% к прогнозу при урожайности 27,7 ц/га;

овса — 366 тыс. тонн с площади 147 тыс. га или 81% к прогнозу при урожайности 24,9 ц/га;

гороха — 583 тыс. тонн с площади 257 тыс. га. или 100% к прогнозу при урожайности 22,7 ц/га.

“Кроме того, рапса намолочено 3,1 млн тонн зерна на площади 1,25 млн га или 99% к прогнозу. Наибольший вал зерна намолочено в Одесской — 3,1 млн тонн, Запорожской — 3,0 млн тонн, Харьковской — 2,8 млн тонн, Днепропетровской — 2,7 млн тонн, Николаевской — 2,6 млн тонн областях. Наряду зs сбором урожая проводится посев озимого рапса под урожай 2020 года. Так в 16 регионах уже посеяно 168 тыс. га или 16% к прогнозу”, — указали в пресс-службе.

Напоминаем, по состоянию на 2 августа украинские аграрии собрали 33,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур.