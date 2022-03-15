Живописно розлетівся: Генштаб ЗСУ показав відео знищення російського танка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України опублікував відео, на якому знищують танк російських окупантів, інформує УНН.
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"Українські десантники - воїни універсальні. Танк російських окупантів дуже живописно розлетівся українською землею. Нічого, ми народ хазяйновитий, зберемо, переплавимо і зробимо щось корисне", — ідеться у повідомлення.
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