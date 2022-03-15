Живописно разлетелся: Генштаб ВСУ показал видео уничтожения российского танка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео, на котором уничтожают танк российских оккупантов, информирует УНН.
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"Украинские десантники - воины универсальные. Танк российских оккупантов очень живописно разлетелся по украинской земле. Ничего, мы народ хозяйственный, соберем, переплавим и сделаем что-то полезное", - говорится в сообщении.
Напомним
Артиллерия воинской части оперативного командования "Север" уничтожил апять "Градов" российских оккупантов.