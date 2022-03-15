Збройні сили України за допомогою безпілотника "Байрактар" знищили в Київській області систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) російських окупантів.
Українська артилерія знищила п'ять російських "Градів"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Артилерія військової частини оперативного командування "Північ" знищила п'ять "Градів" російських окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку ОК "Північ".
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"Артилерія військової частини ОК "Північ" знищила п'ять ворожих БМ-21 "Градів" та транспортно-заряджаючих машин. Слава Збройним силам України!" — ідеться у повідомленні.
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