Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника "Байрактар" уничтожили в Киевской области систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских оккупантов.
Украинская артиллерия уничтожила пять российских "Градов"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Артиллерия воинской части оперативного командования "Север" уничтожила пять "Градов" российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу ОК "Север".
Цитата
"Артиллерия воинской части ОК "Север" уничтожила пять вражеских БМ-21 "Градов" и транспортно-заряжающих машин. Слава Вооруженным силам Украины!" - говорится в сообщении.
Напомним