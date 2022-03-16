Життя не зупиняється: з початку війни побралися понад 10 тис. пар та народилося понад 10 тис. дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Від початку війни, яку розпочала росія, в Україні було зареєстровано 10 683 шлюби та народження 10 767 немовлят. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства юстиції України.
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“У країні триває війна, але життя не зупиняється. Діти народжуються, а українці пов‘язують себе шлюбними обітницями. Все це потребує відповідного оформлення. Від початку війни в Україні було зареєстровано 10 683 шлюби та народження 10 767 немовлят", - йдеться в повідомленні.
У Міністерстві юстиції України зазначають, що працівники відомства продовжують працювати навіть в умовах війни.
Доповнення
За 11 днів війни в Україні народилося понад 4 тис. немовлят та утворилося майже 4 тис. нових сімей.