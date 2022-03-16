Жизнь не останавливается: с начала войны поженились более 10 тыс. пар и родилось более 10 тыс. детей

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“В стране идет война, но жизнь не останавливается. Дети рождаются, а украинцы связывают себя брачными обетами. Все это требует соответствующего оформления. С начала войны в Украине было зарегистрировано 10 683 брака и рождение 10 767 младенцев", - говорится в сообщении.

В Министерстве юстиции Украины отмечают, что сотрудники ведомства продолжают работать даже в условиях войны.

Дополнение

За 11 дней войны в Украине родилось более 4 тыс. младенцев и образовалось почти 4 тыс. новых семей.