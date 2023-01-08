Життя кожного українця – найвища цінність: оприлюднене відео зустрічі захисників, яких сьогодні повернули з полону

«Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Життя кожного українця – найвища цінність!

Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця!», - йдеться у повідомленні до відео.

Нагадаємо

8 січня Україна повернула 50 українських захисників, серед яких є військові, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонці Маріуполя, хлопці з Донецького напрямку, з-під Бахмута, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої.