Життя кожного українця – найвища цінність: оприлюднене відео зустрічі захисників, яких сьогодні повернули з полону
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. З полону звільнили ще 50 українців. Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео із захисниками, які повернулись до дому, повідомляє УНН.
«Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Життя кожного українця – найвища цінність!
Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця!», - йдеться у повідомленні до відео.
Нагадаємо
8 січня Україна повернула 50 українських захисників, серед яких є військові, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонці Маріуполя, хлопці з Донецького напрямку, з-під Бахмута, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої.