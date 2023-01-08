Жизнь каждого украинца - высшая ценность: обнародовано видео встречи защитников, которых сегодня вернули из плена
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Из плена освободили еще 50 украинцев. Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивное видео с защитниками, которые вернулись домой, сообщает УНН.
«Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность!
Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!», - говорится в сообщении к видео.
Напомним
8 января Украина вернула 50 украинских защитников, среди которых есть военные, попавшие в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитники Мариуполя, ребята с Донецкого направления, из-под Бахмута, Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где продолжались бои.