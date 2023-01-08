Внаслідок обміну Україна повернула 50 військовослужбовців додому

Цитата

“Черговий вдалий обмін полоненими. Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО”, – написав він у Телеграм.

Деталі

Так, з полону повернулися 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Серед тих, хто повернувся, є військові, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонці Маріуполя, хлопці з Донецького напрямку, з-під Бахмута, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої.

“Це не останній обмін. Наша задача - повернути всіх наших людей і ми її виконаємо. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за чудову роботу”, – додав Єрмак.

Доповнення

Годиною раніше міністерство оборони рф повідомило, що в ході обміну повернуло 50 російських військовослужбовців.