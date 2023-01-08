В результате обмена Украина вернула 50 военнослужащих домой

Цитата

“Очередной удачный обмен пленными. Мы вернули домой 50 наших воинов. Это ребята из ВСУ, ТрО, НГУ, ГПСУ, ВМС, а также из ССО”, – написал он в Телеграм.

Детали

Из плена вернулись 33 офицера и 17 рядовых и сержантов. Среди вернувшихся есть военные, которые попали в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитники Мариуполя, ребята с Донецкого направления, из-под Бахмута, Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где шли бои.

“Это не последний обмен. Наша задача - вернуть всех наших людей и мы ее выполним. Спасибо Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными за прекрасную работу”, – добавил Ермак.

Дополнение

Часом ранее министерство обороны рф сообщило, что в ходе обмена вернуло 50 российских военнослужащих.