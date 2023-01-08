В результате обмена Украина вернула 50 военнослужащих домой
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что сегодня Украина осуществила новый крупный обмен военнопленными, в ходе которого домой удалось вернуть 50 украинских защитников, передает УНН.
Цитата
“Очередной удачный обмен пленными. Мы вернули домой 50 наших воинов. Это ребята из ВСУ, ТрО, НГУ, ГПСУ, ВМС, а также из ССО”, – написал он в Телеграм.
Детали
Из плена вернулись 33 офицера и 17 рядовых и сержантов. Среди вернувшихся есть военные, которые попали в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитники Мариуполя, ребята с Донецкого направления, из-под Бахмута, Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где шли бои.
“Это не последний обмен. Наша задача - вернуть всех наших людей и мы ее выполним. Спасибо Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными за прекрасную работу”, – добавил Ермак.
Дополнение
Часом ранее министерство обороны рф сообщило, что в ходе обмена вернуло 50 российских военнослужащих.