Житомиряни зможуть слідкувати за рухом громадського транспорту з мобільного телефону

Місцезнаходження тролейбусів та маршруток, обладнаних GPS-трекером, житомиряни зможуть бачити на екранах своїх смартфонів. Вже близько року програма для відстеження місцязнаходження громадського транспорту у кількох містах України, в тому числі і в Житомирі, працює на комп’ютерах, відтепер у мобільних маркетах з’явилась версія і для смартфонів. Завдяки цьому пасажир з телефону може обрати потрібний йому маршрут та побачити, де знаходиться найближча маршрутка, а також побачити її час прибуття на зупинку.

У програмі відображений лише той транспорт, який оснащений GPS-трекерами.