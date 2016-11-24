Житомиряни зможуть слідкувати за рухом громадського транспорту з мобільного телефону
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Відтепер рух громадського транспорту у Житомирі можна відстежувати з мобільного телефону, повідомляє кореспондент УНН.
Місцезнаходження тролейбусів та маршруток, обладнаних GPS-трекером, житомиряни зможуть бачити на екранах своїх смартфонів. Вже близько року програма для відстеження місцязнаходження громадського транспорту у кількох містах України, в тому числі і в Житомирі, працює на комп’ютерах, відтепер у мобільних маркетах з’явилась версія і для смартфонів. Завдяки цьому пасажир з телефону може обрати потрібний йому маршрут та побачити, де знаходиться найближча маршрутка, а також побачити її час прибуття на зупинку.
У програмі відображений лише той транспорт, який оснащений GPS-трекерами.