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Жители Житомира смогут следить за движением общественного транспорта с мобильного телефона

Киев • УНН

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ЖИТОМИР-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Отныне движение общественного транспорта в Житомире можно отслеживать с мобильного телефона, сообщает корреспондент УНН.

Жители Житомира смогут следить за движением общественного транспорта с мобильного телефона

Местонахождение троллейбусов и маршруток, оборудованных GPS-трекером, житомиряне смогут видеть на экранах своих смартфонов. Уже около года программа для отслеживания места нахождения общественного транспорта в нескольких городах Украины, в том числе и в Житомире, работает на компьютерах, теперь в мобильных маркетах появилась версия и для смартфонов. Благодаря этому пассажир с телефона может выбрать нужный ему маршрут и увидеть, где находится ближайшая маршрутка, а также увидеть время ее прибытия на остановку.

В программе отображается лишь тот транспорт, который оснащен GPS-трекерами.

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