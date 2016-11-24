Жители Житомира смогут следить за движением общественного транспорта с мобильного телефона

Местонахождение троллейбусов и маршруток, оборудованных GPS-трекером, житомиряне смогут видеть на экранах своих смартфонов. Уже около года программа для отслеживания места нахождения общественного транспорта в нескольких городах Украины, в том числе и в Житомире, работает на компьютерах, теперь в мобильных маркетах появилась версия и для смартфонов. Благодаря этому пассажир с телефона может выбрать нужный ему маршрут и увидеть, где находится ближайшая маршрутка, а также увидеть время ее прибытия на остановку.

В программе отображается лишь тот транспорт, который оснащен GPS-трекерами.