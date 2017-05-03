Житомирського комунальника судитимуть за систематичне хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Слідчі прокуратури Житомирщини закінчили розслідування у справі про одержання 60 тис. грн хабара заступником керівника комунального підприємства. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.
“Слідчим відділом прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неодноразового вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою комунального підприємства „Парк“ Житомирської міської ради”, — йдеться в повідомленні.
У ході досудового розслідування встановлено, що посадовець двічі одержав неправомірну вигоду на загальну суму 60 тис. грн від місцевого приватного підприємця за сприяння у залученні до виконання субпідрядних робіт на об’єктах комунальної власності.
Під час одержання хабара на суму 20 тис. грн заступника керівника КП “Парк” затримано правоохоронцями. Неправомірну вигоду вилучено.
Під час досудового розслідування підозрюваний перебував під домашнім арештом та був відсторонений від посади.
Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.
Як повідомляв УНН, колишнього працівника ДАІ судитимуть на Хмельниччині за хабар.