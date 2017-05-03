Житомирского коммунальщика будут судить за систематическое взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Следователи прокуратуры Житомирской закончили расследование по делу о получении 60 тыс. грн взятки заместителем руководителя коммунального предприятия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
"Следственным отделом прокуратуры Житомирской области закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту неоднократного вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом коммунального предприятия "Парк" Житомирского городского совета", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования установлено, что чиновник дважды получил неправомерную выгоду на общую сумму 60 тыс. грн от местного предпринимателя за содействие в привлечении к выполнению субподрядных работ на объектах коммунальной собственности.
При получении взятки в сумме 20 тыс. грн заместителя руководителя КП "Парк" задержан правоохранителями. Неправомерную выгоду изъяты.
Во время досудебного расследования подозреваемый находился под домашним арестом и был отстранен от должности.
Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал УНН, бывшего работника ГАИ будут судить в Хмельницкой области за взятку.