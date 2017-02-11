Житомирські прикордонники затримали трьох "сталкерів"

“Правопорушниками виявились жителі Житомирської та Харківської областей, які намагались потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку. Наразі, затриманих доставлено до підрозділу Національної поліції. Тепер, за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення „екстрималам“ прийдеться відповідати перед законом”, — повідомили прикордонники.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, чотирьох “сталкерів”, які намагались проникнути в зону відчуження, затримали прикордонники.