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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 43825 перегляди

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Житомирські прикордонники затримали трьох "сталкерів"

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вчора прикордонники затримали трьох громадян, які перетинали загороджувальний паркан тилової межі зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби “Іванків” Житомирського прикордонного загону. Про це проінформували у прес-службі Житомирського прикордонного загону, повідомляє УНН.

Житомирські прикордонники затримали трьох "сталкерів"

“Правопорушниками виявились жителі Житомирської та Харківської областей, які намагались потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку. Наразі, затриманих доставлено до підрозділу Національної поліції. Тепер, за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення „екстрималам“ прийдеться відповідати перед законом”, — повідомили прикордонники.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, чотирьох “сталкерів”, які намагались проникнути в зону відчуження, затримали прикордонники.

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