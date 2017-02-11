Житомирські прикордонники затримали трьох "сталкерів"
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вчора прикордонники затримали трьох громадян, які перетинали загороджувальний паркан тилової межі зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби “Іванків” Житомирського прикордонного загону. Про це проінформували у прес-службі Житомирського прикордонного загону, повідомляє УНН.
“Правопорушниками виявились жителі Житомирської та Харківської областей, які намагались потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку. Наразі, затриманих доставлено до підрозділу Національної поліції. Тепер, за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення „екстрималам“ прийдеться відповідати перед законом”, — повідомили прикордонники.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, чотирьох “сталкерів”, які намагались проникнути в зону відчуження, затримали прикордонники.