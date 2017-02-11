Житомирские пограничники задержали трех "сталкеров"
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 11 февраля. УНН. Вчера пограничники задержали трех граждан, которые пересекали заградительный забор тыловой границы зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на участке ответственности отдела пограничной службы "Иванков" Житомирского пограничного отряда. Об этом проинформировали в пресс-службе Житомирского пограничного отряда, сообщает УНН.
"Правонарушителями оказались жители Житомирской и Харьковской областей, которые пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Сейчас задержанные доставлены в подразделение Национальной полиции. Теперь за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению "экстрималам" придется отвечать перед законом", - сообщили пограничники.
Напомним, как сообщал УНН, четырех "сталкеров", которые пытались проникнуть в зону отчуждения, задержали пограничники.