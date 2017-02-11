Житомирские пограничники задержали трех "сталкеров"

"Правонарушителями оказались жители Житомирской и Харьковской областей, которые пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Сейчас задержанные доставлены в подразделение Национальной полиции. Теперь за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению "экстрималам" придется отвечать перед законом", - сообщили пограничники.

Напомним, как сообщал УНН, четырех "сталкеров", которые пытались проникнуть в зону отчуждения, задержали пограничники.