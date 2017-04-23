Житомирські прикордонники затримали автомобіль, викрадений у Російській Федерації
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 23 квітня. УНН. Автомобіль, який був викрадений на території Російської Федерації, затримали житомирські прикордонники. Повідомили у прес-службі Житомирського прикордонного загону, передає УНН.
"Транспортний засіб виявили під час проходження ним прикордонного контролю на пункті пропуску “Вільча”. Автомобіль BMW X-5 2011 року випуску знаходився на білоруській реєстрації, втім під час перевірки автівки відбулось спрацювання бази даних “Інтерпол”, згідно з якою, іномарка рахується викраденою з території Росії із 2015 року", - повідомили у прикордонній службі.
“За даним фактом було поінформовано Українське бюро Інтерполу в м.Київ. Наразі автомобіль за встановленим порядком переданий представникам Національної поліції.”, — повідомляють у поліції.
Нагадаємо, 22 квітня правоохоронці затримали екс- працівника “виправної колонії ДНР”.