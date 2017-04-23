Житомирские пограничники задержали автомобиль, угнанный в Российской Федерации

“Транспортное средство обнаружили во время прохождения им пограничного контроля на пункте пропуска „Вильча“. Автомобиль BMW X-5 2011 выпуска находился на белорусской регистрации, при проверке автомобиля состоялось срабатывания базы данных „Интерпол“, согласно которому, иномарка считается похищенной с территории России с 2015 года”, — сообщилив пограничной службе.

“По данному факту были проинформированы украинском бюро Интерпола в Киев. Сейчас автомобиль в установленном порядке передан представителям Национальной полиции. ”, - сообщают в полиции.

Напомним, 22 апреля правоохранители задержали экс работника “исправительной колонии ДНР” .