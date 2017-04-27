Житловий комплекс Scandia опублікував відеозвіт будівництва

Цього року ЖК Scandia вводить в експлуатацію першу чергу будівництва, а це три багатосекційні житлові будинки, розташовані на території площею 2,1 га. На першому етапі буде побудовано 492 квартири.



Загалом же проект скандинавського містечка передбачає забудову 80 га землі, на якій будуть розташовані близько 100 житлових будинків, школи, дитячі садочки, стадіони, дитячі та спортивні майданчики, магазини, амфітеатр для концертів, зони для барбекю, парк із озером і багато іншого.



