Жилой комплекс Scandia опубликовал видеоотчет строительства

В этом году ЖК Scandia вводит в эксплуатацию первую очередь строительства, а это три многосекционных жилых дома, расположенных на территории площадью 2,1 га. На первом этапе будут построены 492 квартиры.



В целом же проект скандинавского городка предусматривает застройку 80 га земли, на которой будут расположены около 100 жилых домов, школы, детские сады, стадионы, детские и спортивные площадки, магазины, амфитеатр для концертов, зоны для барбекю, парк с озером и многое другое.



