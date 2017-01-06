Житловий комплекс Scandia опублікував новий фотозвіт будівництва
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Опубліковано новий фотозвіт будівництва найбільшого житлового комплексу регіону — ЖК “Scandia”, повідомляє УНН.
Станом на грудень зведено вже сім поверхів житлових будинків. Нагадаємо, 2017 році ЖК Scandia вводить в експлуатацію першу чергу будівництва.
“У нашому скандинавському містечку немає хмарочосів. Фасади будинків обладнані великими панорамними вікнами, щоб ваші квартири завжди були наповнені світлом. А гострі дахи спроектовані таким чином, щоб сніг не накопичувався на них взимку”, — відзначили в ЖК “Scandia”.
Крім житлових будинків, в комплексі передбачено велику громадську зону. Зони відпочинку для дітей та дорослих, велосипедні доріжки, дитячі та спортивні майданчики, майданчики для вигулу собак, місця для занять йогою, амфітеатр для концертів, парк з озером, зона для барбекю — і це далеко не повний перелік місць для дозвілля.
“Тільки в нашій парковій зоні буде розташований амфітеатр для концертів і літніх фестивалів, а також майданчик для ярмарків і свят. Вам завжди буде, чим зайнятися, навіть не виїжджаючи за межі міста”, — розповіли в компанії.
Розвинена інфраструктура, оптимальні планування і висока якість будівельних матеріалів робить проект привабливим для постійного проживання. Особливу увагу в ЖК “Scandia” буде приділено системі безпеки.
“Для нашої команди безпека — понад усе. Саме тому в ЖК "Scandia" буде встановлена система контрольованого доступу з цілодобовим відеоспостереженням містечка. Вас не потурбують без Вашого відома”, — підкреслили в компанії.
На першому етапі буде побудовано 492 квартири: 251 однокімнатна, 175 двокімнатних та 66 трикімнатних. При цьому квартири на першому поверсі матимуть власну терасу, а на останньому — висота стель досягає 6 метрів.
Більш детальну інформацію про ЖК “Scandia” можна дізнатися на сайті компанії або у відділі продажів за адресою: м.Бровари, вул.Богунська.