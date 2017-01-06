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Жилой комплекс “Scandia” опубликовал новый фотоотчет строительства

Жилой комплекс “Scandia” опубликовал новый фотоотчет строительства

Киев • УНН

 • 9067 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Опубликован новый фотоотчет строительства крупнейшего жилого комплекса региона - ЖК “Scandia”, сообщает УНН.

По состоянию на декабрь возведены уже семь этажей жилых домов. Напомним, в 2017 году ЖК “Scandia” вводит в эксплуатацию первую очередь строительства.

“В нашем скандинавском городке нет небоскребов. Фасады домов оборудованы большими панорамными окнами, чтобы ваши квартиры всегда были наполнены светом. А острые крыши спроектированы таким образом, чтобы снег не скапливался на них зимой”, — отметили в ЖК “Scandia”.

Кроме жилых домов в комплексе предусмотрена большая общественная зона. Зоны отдыха для детей и взрослых, велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, площадки для выгула собак, места для занятий йогой, амфитеатр для концертов, парк с озером, зона для барбекю — и это далеко не полный перечень мест для досуга.

“Только в нашей парковой зоне будет расположен амфитеатр для концертов и летних фестивалей, а также площадка для ярмарок и праздников. Вам всегда будет, чем заняться, даже не выезжая за пределы города”, — рассказали в компании.

Развитая инфраструктура, оптимальные планировки и высокое качество строительных материалов делают проект привлекательным для постоянного проживания. Особое внимание в ЖК “Scandia” будет уделено системе безопасности.

“Для нашей команды безопасность — превыше всего. Именно поэтому в ЖК “Scandia” будет установлена система контролируемого доступа с круглосуточным видеонаблюдением. Вас не побеспокоят без Вашего ведома”, — подчеркнули в компании.

На первом этапе будут построены 492 квартиры: 251 однокомнатная, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. При этом квартиры на первом этаже будут иметь собственную террасу, а на последнем — высота потолков достигает 6 метров.

Более подробную информацию о ЖК “Scandia” можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул. Богунская.

Украинские Национальные Новости

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