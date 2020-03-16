Жителям Києва продовжили термін сплати за комуналку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Жителям Києва продовжили пільговий період сплати за комунальні платежі аби уникнути скупчення людей у відділенні пошти. Також киян закликають сплачувати рахунки онлайн. Про це заявив на брифінгу щодо введення у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень для запобігання розповсюдження коронавірусу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент УНН.
“Ми продовжуємо пільговий період оплати комунальних платежів для мешканців міста Києва. У нас була норма знижки на 10% для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця, ми продовжуємо цю норму до кінця місяця. Максимально просимо заплатити за комунальні послуги в режимі онлайн для того, щоб не йти на пошту, не йти до банківських відділень”, - сказав Поворозник.
Нагадаємо, відзавтра, 17 березня, у Києві вводяться максимальні обмеження у зв’язку з коронавірусом.