Жителям Киева продлили срок оплаты за коммуналку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Жителям Киева продолжили льготный период уплаты за коммунальные платежи чтобы избежать скопления людей в отделении почты. Также киевлян призывают оплачивать счета онлайн. Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.
"Мы продолжаем льготный период оплаты коммунальных платежей для жителей города Киева. У нас была норма скидки на 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, мы продолжаем эту норму до конца месяца. Максимально просим заплатить за коммунальные услуги в режиме онлайн для того, чтобы не идти на почту, не идти в банковские отделения", - сказал Поворозник.
Напомним, с завтрашнего дня, 17 марта, в Киеве вводятся максимальные ограничения в связи с коронавируса.