Жителям Киева продлили срок оплаты за коммуналку

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109281 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111455 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109965 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 120945 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102835 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106687 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107091 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131725 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130530 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Жителям Киева продлили срок оплаты за коммуналку

Жителям Киева продлили срок оплаты за коммуналку

Киев  •  УНН

 • 28432 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Жителям Киева продолжили льготный период уплаты за коммунальные платежи чтобы избежать скопления людей в отделении почты. Также киевлян призывают оплачивать счета онлайн. Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.

"Мы продолжаем льготный период оплаты коммунальных платежей для жителей города Киева. У нас была норма скидки на 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, мы продолжаем эту норму до конца месяца. Максимально просим заплатить за коммунальные услуги в режиме онлайн для того, чтобы не идти на почту, не идти в банковские отделения", - сказал Поворозник.

Напомним, с завтрашнего дня, 17 марта, в Киеве вводятся максимальные ограничения в связи с коронавируса.

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