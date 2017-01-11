Жителя Закарпаття засуджено до 8,6 років тюрми за смертельне поранення неповнолітнього

Встановлено, що зловмисник під час бійки, умисно, наніс юнаку один удар кишеньковим ножем в ногу, поранивши при цьому артерію. Від отриманої тривми, хлопець помер неподалік місця пригоди.

Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч.2 ст.121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Вироком Міжгірського районного суду до 8 років 6 місяців позбавлення волі засуджено місцевого мешканця, який в бійці, наніс кишеньковим ножем смертельну рану 17-річному хлопцю.

Наразі вирок Міжгірського районного суду ще не набув законної сили.