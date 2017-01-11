Жителя Закарпаття засуджено до 8,6 років тюрми за смертельне поранення неповнолітнього
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Закарпатті до 8 років 6 місяців позбавлення волі засуджено місцевого жителя, який під час бійки смертельно поранив 17-річного юнака. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.
Встановлено, що зловмисник під час бійки, умисно, наніс юнаку один удар кишеньковим ножем в ногу, поранивши при цьому артерію. Від отриманої тривми, хлопець помер неподалік місця пригоди.
Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч.2 ст.121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.
Вироком Міжгірського районного суду до 8 років 6 місяців позбавлення волі засуджено місцевого мешканця, який в бійці, наніс кишеньковим ножем смертельну рану 17-річному хлопцю.
Наразі вирок Міжгірського районного суду ще не набув законної сили.