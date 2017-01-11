Жителя Закарпатской области приговорили к 8,6 годам тюрьмы за смертельное ранение несовершеннолетнего
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Закарпатской области к 8 годам 6 месяцам лишения свободы приговорен местный житель, который во время драки смертельно ранил 17-летнего юношу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
Установлено, что злоумышленник во время драки, умышленно, нанес юноше один удар карманным ножом в ногу, ранив при этом артерию. От полученной тривмы парень умер недалеко от места происшествия.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Приговором Межгирского районного суда к 8 годам 6 месяцам лишения свободы приговорен местный житель, который в драке нанес карманным ножом смертельную рану 17-летнему парню.
Приговор Межгирского районного суда еще не вступил в законную силу.