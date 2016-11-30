Жителя Київщини заарештували за вбивство брата та напад на матір

Установлено, що 28 листопада поточного року, у селі Сулимівка Яготинського району, правоохоронними органами виявлено за місцем власного проживання тіло чоловіка, 1968 року народження із різаною раною шиї, а також непритомну жінку з такими ж пораненнями.

Того ж дня правоохоронці встановили особу підозрюваного у вчиненні вказаного злочину та затримано у порядку ст.208 КПК України. Як з’ясувалося, 44-річний чоловік, щоб не спостерігати, як мати доглядає за хворим братом, канцелярським ножем завдав своїм рідним тілесні ушкодження.

Зловмиснику оголошено про підозру за вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб) КК України.

За скоєне правопорушення чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

За клопотанням прокуратури підозрюваний перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування триває.