Жителя Киевской области арестовали за убийство брата и нападение на мать
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Жителя Киевской области арестовали за убийство брата и нападение на мать. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что 28 ноября текущего года, в селе Сулимовка Яготинского района, правоохранительными органами выявлено по месту собственного проживания тело мужчины, 1968 года рождения с резаной раной шеи, а также женщину с такими же ранениями.
В тот же день правоохранители установили личность подозреваемого в совершении указанного преступления и задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Как выяснилось, 44-летний мужчина, чтобы не наблюдать, как мать ухаживает за больным братом, канцелярским ножом нанес своим родным телесные повреждения.
Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины.
За совершенное правонарушение мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
По ходатайству прокуратуры подозреваемый находится под стражей.
Досудебное расследование продолжается.