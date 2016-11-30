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Жителя Киевской области арестовали за убийство брата и нападение на мать

Киев • УНН

 • 7091 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Жителя Киевской области арестовали за убийство брата и нападение на мать. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Жителя Киевской области арестовали за убийство брата и нападение на мать

Установлено, что 28 ноября текущего года, в селе Сулимовка Яготинского района, правоохранительными органами выявлено по месту собственного проживания тело мужчины, 1968 года рождения с резаной раной шеи, а также женщину с такими же ранениями.

В тот же день правоохранители установили личность подозреваемого в совершении указанного преступления и задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Как выяснилось, 44-летний мужчина, чтобы не наблюдать, как мать ухаживает за больным братом, канцелярским ножом нанес своим родным телесные повреждения.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины.

За совершенное правонарушение мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

По ходатайству прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

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