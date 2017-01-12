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Жителя Ізраїлю, якого розшукував Інтерпол, заарештували на Харківщині

Жителя Ізраїлю, якого розшукував Інтерпол, заарештували на Харківщині

Київ • УНН

 • 7200 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Харківська прокуратура заарештувала жителя Ізраїлю, якого понад п'ять років розшукував Інтерпол. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Так, 58-річного чоловіка, якого понад п'ять років розшукував Інтерпол, затримали 8 січня цього року під час проходження реєстрації через термінал Міжнародного аеропорту "Харків". Він планував сісти на літак до Тель-Авіву.

Зловмисника вже двічі затримували. У 2012 році - в Намібії та у 2016 році - на території Російської Федерації. Оскільки чоловіку обирали запобіжні заходи, не пов'язані з триманням під вартою, йому вдавалося тікати. Остання спроба втечі завершилася затриманням на території України.

Наразі зловмисник знаходиться під вартою. Вирішується питання щодо його екстрадиції до Польщі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в аеропортах "Харків" та "Бориспіль" затримали двох іноземців, які знаходилися у розшуку.

Українські Національні Новини

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