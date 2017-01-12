Жителя Израиля, которого разыскивал Интерпол, арестовали в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Харьковская прокуратура арестовала жителя Израиля, которого более пяти лет разыскивал Интерпол. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Так, 58-летний мужчина, которого более пяти лет разыскивал Интерпол, был задержан 8 января этого года во время прохождения регистрации через терминал Международного аэропорта "Харьков". Он планировал сесть на самолет в Тель-Авив.
Злоумышленника уже дважды задерживали. В 2012 году - в Намибии и в 2016 году - на территории Российской Федерации. Поскольку мужчине выбирали меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей, ему удавалось скрыться. Последняя попытка побега завершилась задержанием на территории Украины.
Сейчас злоумышленник находится под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции в Польшу.
Напомним, как сообщал УНН, в аэропортах "Харьков" и "Борисполь" задержали двух иностранцев, которые находились в розыске.