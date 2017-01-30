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Жителя Дніпропетровщини заарештували за вбивство 13-річної дівчинки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. На Дніпропетровщині за вбивство 13-річної дівчинки заарештували чоловіка. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Так, 30 грудня 2016 року, в ста метрах від цвинтаря поблизу с. Ковальове Софіївського району правоохоронними органами виявлено фрагменти трупа безвісно зниклої 13-річної дівчинки.

Встановлено, що у вересні 2016 року 27-річний житель с. Мар’є Дмитрівка, який доводиться дядьком потерпілої, прямуючи дорогою до сусіднього села разом з племінницею, під час сварки наніс дівчинці декілька ударів кулаком в шию, в результаті яких дитина померла на місці.

Далі зловмисник переніс труп до нижньої частини греблі, взяв з дому лопату на присипав землею. Через два дні він повернувся на місце скоєння злочину, розкопав землю, облив тіло бензином та підпалив, після чого залишки трупа знову присипав землею.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

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