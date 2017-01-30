Жителя Днепропетровской области арестовали за убийство 13-летней девочки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Днепропетровской области за убийство 13-летней девочки арестовали мужчину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Так, 30 декабря 2016 года, в ста метрах от кладбища вблизи с. Ковалево Софиевского района правоохранительными органами обнаружены фрагменты трупа безвестно пропавшей 13-летней девочки.
Установлено, что в сентябре 2016 г. 27-летний житель с. Марье Дмитровка, который приходится дядей потерпевшей, направляясь по дороге в соседнее село вместе с племянницей, во время ссоры нанес девочке несколько ударов кулаком в шею, в результате которых ребенок скончался на месте.
Далее злоумышленник перенес труп к нижней части плотины, взял из дома лопату на присыпал землей. Через два дня он вернулся на место совершения преступления, раскопал землю, облил тело бензином и поджег, после чего остатки трупа снова присыпал землей.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении указанного преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.