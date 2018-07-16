Жительку Кропивницького підозрюють в організації борделю у сауні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Кропивницькому затримали раніше засуджену за сутенерство 44-річну місцеву жительку, яка підозрюється в організації надання сексуальних послуг в одній із саун обласного центру. Про це повідомили в секторі комунікації поліції області, передає УНН.
Оперативники встановили, що жінка залучила до "бізнесу" знайомих дівчат. Підозрювана регулярно підшукувала клієнтів серед відвідувачів сауни, у якій працювала адміністратором. За надання послуг сексуального характеру дівчата отримували винагороду від 200 до 400 гривень, із яких 20 відсотків віддавали сутенерці.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) поліція провела обшуки у приміщенні сауни, де було вилучено речові докази: гроші, мобільні телефони, банківські картки. Слідчі дії тривають.
Жінці може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо, злочинне угрупування з шести сутенерів облаштували мережу виїзних борделів, які діяли у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.