Жительницу Кропивницкого подозревают в организации борделя в сауне

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50611 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105617 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127174 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134543 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170398 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153844 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141501 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182213 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Жительницу Кропивницкого подозревают в организации борделя в сауне

Жительницу Кропивницкого подозревают в организации борделя в сауне

Киев  •  УНН

 • 13756 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Кропивницком задержали ранее осужденную за сутенерство 44-летнюю местную жительницу, которая подозревается в организации предоставления сексуальных услуг в одной из саун областного центра. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области, передает УНН.

Оперативники установили, что женщина привлекла к "бизнесу" знакомых девушек. Подозреваемая регулярно подыскивала клиентов среди посетителей сауны, в которой работала администратором. За предоставление услуг сексуального характера девушки получали вознаграждение от 200 до 400 гривен, из которых 20 процентов отдавали сутенерке.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) полиция провела обыски в помещении сауны, где были изъяты вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны, банковские карты. Следственные действия продолжаются.

Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, преступная группировка из шести сутенеров обустроили сеть выездных борделей которые действовали в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Украинские Национальные Новости

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