Жительницу Кропивницкого подозревают в организации борделя в сауне
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Кропивницком задержали ранее осужденную за сутенерство 44-летнюю местную жительницу, которая подозревается в организации предоставления сексуальных услуг в одной из саун областного центра. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области, передает УНН.
Оперативники установили, что женщина привлекла к "бизнесу" знакомых девушек. Подозреваемая регулярно подыскивала клиентов среди посетителей сауны, в которой работала администратором. За предоставление услуг сексуального характера девушки получали вознаграждение от 200 до 400 гривен, из которых 20 процентов отдавали сутенерке.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) полиция провела обыски в помещении сауны, где были изъяты вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны, банковские карты. Следственные действия продолжаются.
Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Напомним, преступная группировка из шести сутенеров обустроили сеть выездных борделей которые действовали в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.