Жителька Закарпаття, яка зарізала свою дитину, прийшла до тями після спроби суїциду
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 12 лютого. УНН. Жителька села Березинка Мукачівського району, яка зарізала свою дворічну дитину й намагалася накласти на себе руки, прийшла до тями у реанімації, куди її госпіталізували після інциденту. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
“28-річня жінка й досі перебуває у реанімації, але вже при свідомості. Її стан стабільний. У лікарні вона перебуває під охороною як підозрювана за п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство малолітньої дитини. Наразі слідчі ще чекають нормалізації її стану для роботи”, — повідомила речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.
Як стало відомо УНН з власних джерел, після вбивства власної доньки жінка намагалася накласти на себе руки, порізавши вени.
Нагадаємо, у суботу 10 лютого в Закарпатській дитячій обласній лікарні померла дворічна дитина. Смертельні поранення дівчинці нанесла її мати, яка потім намагалася накласти на себе руки.