Жителів столичного регіону попередили про грозу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У Київській області оголосили штормове попередження через очікувані грози до кінця поточної доби. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У другій половині дня з утриманням до кінця доби 6 червня гроза, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
Нагадаємо, українців попередили про погіршення погодних умов.
Як повідомляв УНН, негода в Україні у ніч на 6 червня залишила знеструмленими 80 населених пунктів у семи областях, найбільше - у Херсонській та Черкаській областях.