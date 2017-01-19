Жителів Одещини і Миколаївщини попередили про проведення військових навчань
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Жителів Одеської і Миколаївської областей закликали спокійно поставитися до пересувань колон військової техніки та розгортання блокпостів на дорогах, що відбуватимуться у рамках навчань. Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ, передає УНН.
“Протягом поточного тижня на території Одеської і Миколаївської областей в рамках комплексу навчань з бойової готовності органів військового управління та військових частин матимуть місце пересування колон військової техніки, розгортання блокпостів на шляхах руху та інші заходи”, — йдеться у повідомленні.
У зв’язку із цим командування ВМС ЗСУ попросило місцевих жителів з розумінням ставитися до незручностей, які можуть виникнути через проведення заходів.
“Також звертаємося з проханням не створювати підрозділам зайві труднощі у виконанні поставлених завдань та зберігати спокій”, — наголосили у прес-центрі.