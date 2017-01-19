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Жителей Одесской и Николаевской областей предупредили о проведении военных учений

Жителей Одесской и Николаевской областей предупредили о проведении военных учений

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. Жителей Одесской и Николаевской областей призвали спокойно отнестись к передвижениям колонн военной техники и развертыванию блокпостов на дорогах, которые будут проходить в рамках учений. Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ, передает УНН.

"В течение текущей недели на территории Одесской и Николаевской областей в рамках комплекса учений по боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия", - говорится в сообщении.

В связи с этим командование ВМС ВСУ попросило местных жителей с пониманием относиться к неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения мероприятий.

"Также обращаемся с просьбой не создавать подразделениям лишние трудности в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие", - отметили в пресс-центре.

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