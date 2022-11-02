Жителів деяких районів Києва попередили про екстрені відключення світла

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"На жаль, через атаку росії спостерігається перевантаження електромереж на Оболоні, Виноградарі, Мінському масиві, Святошино, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці. Тому можливі застосування екстрених відключеннь світла поза графіками стабілізаційних відключень", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Як зазначили в ДТЕК, екстрені відключення потрібні для уникнення масових аварій. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб стабілізувати ситуацію до кінця цього тижня.

Нагадаємо

2 листопада з 6:00 Укренерго ввело в дію графіки погодинних відключень електроенергії у Києві та семи областях.

Згодом у Сумській, Харківській та Полтавській областях обмежили електропостачання всіх категорій споживачів, тому що погодинних відключень виявилося недостатньо для стабілізації енергосистеми.