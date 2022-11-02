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Жителів деяких районів Києва попередили про екстрені відключення світла

Жителів деяких районів Києва попередили про екстрені відключення світла

Київ • УНН

 • 339087 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Через перевантаження електромереж у деяких районах Києва можуть ввести екстрені відключення світла. Про це у Facebook повідомила компанія "ДТЕК Київські електромережі", передає УНН.

Цитата

"На жаль, через атаку росії спостерігається перевантаження електромереж на Оболоні, Виноградарі, Мінському масиві, Святошино, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці. Тому можливі застосування екстрених відключеннь світла поза графіками стабілізаційних відключень", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Як зазначили в ДТЕК, екстрені відключення потрібні для уникнення масових аварій. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб стабілізувати ситуацію до кінця цього тижня.

Нагадаємо

2 листопада з 6:00 Укренерго ввело в дію графіки погодинних відключень електроенергії у Києві та семи областях.

Згодом у Сумській, Харківській та Полтавській областях обмежили електропостачання всіх категорій споживачів, тому що погодинних відключень виявилося недостатньо для стабілізації енергосистеми.

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