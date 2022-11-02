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Жителей некоторых районов Киева предупредили об экстренных отключениях света

Жителей некоторых районов Киева предупредили об экстренных отключениях света

Киев • УНН

 • 339083 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Из-за перегрузки электросетей в некоторых районах Киева могут ввести экстренные отключения света. Об этом в Facebook сообщила компания "ДТЭК Киевские электросети", передает УНН.

Цитата

"К сожалению, из-за атаки россии наблюдается перегрузка электросетей на Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке. Поэтому возможно применение экстренных отключений света вне графиков стабилизационных отключений", – говорится в сообщении.

Добавим

Как отметили в ДТЭК, экстренные отключения нужны для избежания массовых аварий. Энергетики прилагают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию до конца этой недели.

Напомним

2 ноября с 6:00 Укрэнерго ввело в действие графики почасовых отключений электроэнергии в Киеве и семи областях.

Позже в Сумской, Харьковской и Полтавской областях ограничили электроснабжение всех категорий потребителей, потому что почасовых отключений оказалось недостаточно для стабилизации энергосистемы.

Украинские Национальные Новости

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