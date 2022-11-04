Жителів Київщини попередили про можливі перебої з водою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив жителів області про можливі перебої з водопостачанням через планові та аварійні відключення електроенергії, передає УНН.
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“Жителі Київщини! Через планові та аварійні відключення електроенергії в області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням”, – написав Кулеба в Telegram.
Додамо
Голова ОВА закликав жителів мати вдома запаси питної та технічної води.
Нагадаємо
3 листопада повідомляли, що в Бучі третій день перебої з водопостачанням. Мер Анатолій Федорук заявив, що міська рада обіцяє вирішили проблему за кілька днів.