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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 5382 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Жителів Київщини попередили про можливі перебої з водою

Жителів Київщини попередили про можливі перебої з водою

Київ • УНН

 • 227598 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив жителів області про можливі перебої з водопостачанням через планові та аварійні відключення електроенергії, передає УНН.

Цитата

“Жителі Київщини! Через планові та аварійні відключення електроенергії в області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням”, – написав Кулеба в Telegram.

Додамо

Голова ОВА закликав жителів мати вдома запаси питної та технічної води.

Нагадаємо

3 листопада повідомляли, що в Бучі третій день перебої з водопостачанням. Мер Анатолій Федорук заявив, що міська рада обіцяє вирішили проблему за кілька днів. 

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