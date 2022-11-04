Жителей Киевской области предупредили о возможных перебоях с водой
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей области о возможных перебоях с водоснабжением из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии, передает УНН.
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“Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в области могут наблюдаться перебои с водоснабжением”, – написал Кулеба в Telegram.
Добавим
Глава ОВА призвал жителей иметь дома запасы питьевой и технической воды.
Напомним
3 ноября сообщали, что в Буче третий день перебои с водоснабжением. Мэр Анатолий Федорук заявил, что городской совет обещает решить проблему за несколько дней.