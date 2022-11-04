Жителей Киевской области предупредили о возможных перебоях с водой

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“Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в области могут наблюдаться перебои с водоснабжением”, – написал Кулеба в Telegram.

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Глава ОВА призвал жителей иметь дома запасы питьевой и технической воды.

Напомним

3 ноября сообщали, что в Буче третий день перебои с водоснабжением. Мэр Анатолий Федорук заявил, что городской совет обещает решить проблему за несколько дней.