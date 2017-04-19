Жителі Запоріжжя ліплять "квітневих сніговиків"

У Хортицькому районі міста один з підприємців разом із донькою виліпив сніговика, прикрасивши його традиційною морквою (замість носа) та нетрадиційними очима зі свіжої редиски та рукою із зеленої гілочки. Перехожі були вражені та фотографувались зі сніжним дивом посеред весни.

Автор цієї “експозиції” назвав сніговика Андрійком, а потім перейменував його на честь квітня, назвавши Апрєлєм.

Нагадаємо, через негоду аеропорти Харкова, Дніпра та Запоріжжя скасовують рейси.