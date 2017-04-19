Жители Запорожья лепят "апрельских снеговиков"
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня в Запорожье, несмотря на непогоду, люди слепили снеговика с зеленой веточкой и глазами из свежей редиски, передает корреспондент УНН.
В Хортицком районе города один из предпринимателей вместе с дочерью вылепил снеговика, украсив его традиционной морковью (вместо носа) и нетрадиционными глазами из свежей редиски и рукой из зеленой веточки. Прохожие были поражены и фотографировались со снежным чудом посреди весны.
Автор этой “экспозиции” назвал снеговика Андрюшей, а затем переименовал его в честь месяца, назвав Апрелем.
Напомним, из-за непогоды аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья отменяют рейсы.