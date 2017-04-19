Жители Запорожья лепят "апрельских снеговиков"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39618 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102116 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156032 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116294 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116377 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112475 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104210 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107053 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103553 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153465 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Жители Запорожья лепят "апрельских снеговиков"

Жители Запорожья лепят "апрельских снеговиков"

Киев  •  УНН

 • 13975 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня в Запорожье, несмотря на непогоду, люди слепили снеговика с зеленой веточкой и глазами из свежей редиски, передает корреспондент УНН.

В Хортицком районе города один из предпринимателей вместе с дочерью вылепил снеговика, украсив его традиционной морковью (вместо носа) и нетрадиционными глазами из свежей редиски и рукой из зеленой веточки. Прохожие были поражены и фотографировались со снежным чудом посреди весны.

Автор этой “экспозиции” назвал снеговика Андрюшей, а затем переименовал его в честь месяца, назвав Апрелем.

Напомним, из-за непогоды аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья отменяют рейсы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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