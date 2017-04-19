Жители Запорожья лепят "апрельских снеговиков"

В Хортицком районе города один из предпринимателей вместе с дочерью вылепил снеговика, украсив его традиционной морковью (вместо носа) и нетрадиционными глазами из свежей редиски и рукой из зеленой веточки. Прохожие были поражены и фотографировались со снежным чудом посреди весны.

Автор этой “экспозиции” назвал снеговика Андрюшей, а затем переименовал его в честь месяца, назвав Апрелем.

Напомним, из-за непогоды аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья отменяют рейсы.