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Жителі Стамбула побили громадянина Туркменії, який здався їм схожим на терориста

Жителі Стамбула побили громадянина Туркменії, який здався їм схожим на терориста

Київ • УНН

 • 6632 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Жителі одного з районів Стамбула побили громадянина Туркменії, який здався їм схожим на терориста, який розстріляв у новорічну ніч 39 чоловік в нічному клубі; в результаті з’ясувалося, що вони помилилися, але невдачливого туриста все ж депортують з Туреччини, передає УНН з посиланням на Dogan.

Жителі району Бешикташ затримали якогось громадянина Туркменії К. М., прийнявши його за терориста, який напав на клуб Reina в новорічну ніч. Турист спробував бігти, проте його зловили і побили громадяни.

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Неабияк пошарпаного туриста доставили у відділення поліції, де з’ясувалося, що він не є тим самим терористом. У місцевому управлінні у справах іноземців з’ясувалося, що віза невдачливого громадянина прострочена, і було прийнято рішення про швидку його депортації.

В рамках спецоперації з пошуку організаторів теракту поліція затримала в Ізмірі 40 осіб, підозрюваних у зв’язках із “Ісламською державою”.

Нагадаємо, напад на нічний клуб Reina в турецькому мегаполісі стався в новорічну ніч. Озброєний автоматом терорист застрелив охоронця клубу, увірвався в приміщення, де перебувало 700 осіб, і відкрив стрілянину. За даними МВС Туреччини, загинули 39 людей, 69 поранені, пошуки нападника тривають.

Як повідомляв УНН, відповідальність за теракт взяла на себе “Ісламська Держава”.

Проте, громадянин Киргизстану Яхіє Машрапов, якого звинувачували в причетності до теракту в Стамбулі і фото якого було опубліковане в інтернеті, вимагає спростування опублікованих недостовірних відомостей.

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