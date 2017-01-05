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Жители Стамбула избили гражданина Туркмении, который показался им похожим на террориста

Жители Стамбула избили гражданина Туркмении, который показался им похожим на террориста

Киев • УНН

 • 6632 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Жители одного из районов Стамбула избили гражданина Туркмении, который показался им похожим на террориста, расстрелявшего в новогоднюю ночь 39 человек в ночном клубе; в результате выяснилось, что они ошиблись, но неудачливого туриста все же депортируют из Турции, передает УНН со ссылкой на Dogan.

Жители района Бешикташ задержали некоего гражданина Туркмении К. М., приняв его за террориста, напавшего на клуб Reina в новогоднюю ночь. Турист попытался бежать, однако его поймали и избили граждане.

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Изрядно потрепанного туриста доставили в отделение полиции, где выяснилось, что он не является тем самым террористом. В местном управлении по делам иностранцев выяснилось, что виза незадачливого гражданина просроченная, и было принято решение о скорой его депортации.

В рамках спецоперации по поиску организаторов теракта полиция задержала в Измире 40 человек, подозреваемых в связях с "Исламским государством".

Напомним, нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранника клуба, ворвался в помещение, где находилось 700 человек, и открыл стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападающего продолжаются.

Как сообщал УНН, ответственность за теракт взяло на себя "Исламское Государство".

Однако, гражданин Кыргызстана Яхие Машрапов, которого обвиняли в причастности к теракту в Стамбуле и фото которого было опубликовано в интернете, требует опровержения опубликованных недостоверных сведений.

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