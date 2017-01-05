Жители Стамбула избили гражданина Туркмении, который показался им похожим на террориста

КИЕВ. 5 января. УНН. Жители одного из районов Стамбула избили гражданина Туркмении, который показался им похожим на террориста, расстрелявшего в новогоднюю ночь 39 человек в ночном клубе; в результате выяснилось, что они ошиблись, но неудачливого туриста все же депортируют из Турции, передает УНН со ссылкой на Dogan.