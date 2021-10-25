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Жителям ОРДЛО відмінили самоізоляцію: треба запрошення на вакцинацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях не підлягають самоізоляції за наявності запрошення на вакцинацію від COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Жителям ОРДЛО відмінили самоізоляцію: треба запрошення на вакцинацію

Повідомляється, що з 25 жовтня 2021 року змінено правила в’їзду для громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

Цитата

“Відтепер мешканці ТОТ не підлягатимуть самоізоляції (обсервації) при перетині кордону з РФ у разі пред’явлення запрошення на вакцинацію з українським ідентифікатором. Рішення ухвалене з метою забезпечення доступу громадян України до вакцинації в умовах блокування роботи КПВВ з боку РФ”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Запис відбувається за номером контакт-центру Міністерства охорони здоров’я з питань протидії COVID-19: +38 0 800 60 20 19 або за допомогою чату на сайті МОЗ.

Окрім скасування самоізоляції (обсервації), зміни стосуються оновлення застосунку Вдома для українців, які перетинають КПВВ та державний кордон на в’їзд в Україну. Додаток більше не відстежуватиме геолокацію, а через 72 години буде деактивований.

Для реєстрації у застосунку Вдома чи на офіційному порталі потрібно вказати особисті та паспортні дані, засіб зв’язку та визначене місце самоізоляції.

“Упродовж 72 годин до вищевказаних даних, в додатку має з’явитися результат ПЛР-тесту або тесту на антиген. Якщо тест засвідчить негативний результат, застосунок Вдома можна буде видалити. У разі підтвердження діагнозу COVID-19 варто звернутися до свого сімейного лікаря”, — зазначається в повідомленні.

Наголошується, що якщо особа з будь-яких причин не здала тест після перетину кордону або КПВВ, через 72 години додаток деактивується, а інформація автоматизовано передається до правоохоронних органів, які надалі проводитимуть вибіркову перевірку за перебуванням у місці самоізоляції.

Доповнення

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей дві третини лікарень заповнені хворими на коронавірус.

Раніше українська розвідка повідомляла, що жителі “ЛДНР” можуть стати “піддослідними кроликами” вакцинуючись від COVID-19 російським препаратом “Sputnik Light”. Вакцина не отримала погодження для використання від Європейського агентства з лікарняних виробів та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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