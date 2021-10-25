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Жителям ОРДЛО отменили самоизоляцию: нужно приглашение на вакцинацию

Киев • УНН

 • 22411 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Люди, проживающие на временно оккупированных территориях не подлежат самоизоляции при наличии приглашения на вакцинацию от COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Жителям ОРДЛО отменили самоизоляцию: нужно приглашение на вакцинацию

Сообщается, что с 25 октября 2021 года изменены правила въезда для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях Украины.

Цитата

"Отныне жители ВОТ не подлежат самоизоляции (обсервации) при пересечении границы с РФ в случае предъявления приглашения на вакцинацию с украинским идентификатором. Решение принято с целью обеспечения доступа граждан Украины к вакцинации в условиях блокирования работы КПВВ со стороны РФ", - говорится в сообщении.

Детали

Запись происходит по номеру контакт-центра Министерства здравоохранения по вопросам противодействия COVID-19: +38 0800 60 20 19 или с помощью чата на сайте Минздрава.

Кроме отмены самоизоляции (обсервации), изменения касаются обновления приложения Дома для украинцев, пересекающих КПВВ и государственную границу на въезд в Украину. Приложение больше не будет отслеживать геолокацию, а через 72 часа будет деактивировано.

Для регистрации в приложении Дома или на официальном портале нужно указать личные и паспортные данные, средство связи и определенное место самоизоляции.

"В течение 72 часов до вышеуказанных данных, в приложении должен появиться результат ПЦР-теста или теста на антиген. Если тест покажет отрицательный результат, приложение Дома можно будет удалить. В случае подтверждения диагноза COVID-19 стоит обратиться к своему семейному врачу", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что если лицо по каким-либо причинам не сдало тест после пересечения границы или КПВВ, через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматизировано передается в правоохранительные органы, которые в дальнейшем будут проводить выборочную проверку по пребыванием в месте самоизоляции.

Дополнение

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей две трети больниц заполнены больными коронавирусом.

Ранее украинская разведка сообщала, что жители "ЛДНР" могут стать "подопытными кроликами" вакцинируясь от COVID-19 российским препаратом "Sputnik Light". Вакцина не получила согласование для использования от Европейского агентства относительно больничных изделий и Всемирной организации здравоохранения.

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